Офис президента обвинили в плагиате

Офис президента без разрешения использовал стиль калиграфа Василия Чебаника, сообщает Telegraf.design.

Офис президента оформил поздравление с днем рыбака в стиле работ украинского калиграфа.

Шрифтовая основа бланка поздравления принадлежит Василию Чебанику, но именно такой надписи он не делал, сообщила дочь каллиграфа Вероника Чебаник.

telegraf.design

По заключению самого Василия Яковлевича, его шрифт переделали на свой лад. Официального разрешения на использование стиля автора никто не спрашивал.

"К сожалению, это не слизывания, а перешивание моих букв на "улучшение". В наборе каша с ранней "гражданки". Кстати, в моих наработках есть несколько логотипов "Президент Украины", отдельно и на удостоверении президента Украины", - прокомментировал ситуацию каллиграф Василий Чебаник.

Дизайнер Богдан Гдаль сообщил Telegraf, что как минимум одно подобное изображение найдено в сети и датируется 2017 годом. То есть в среде АП оно возможно фигурировало давно, но не понятно с каких именно пор.

Ранее шрифтовой дизайнер Богдан Гдаль заявил, что дизайнеры Нацбанка использовали пиратский шрифт в новой купюре и нарушили авторские права Adobe. В самой компании Adobe украинскому дизайнеру подтвердили подозрения в использовании Нацбанком пиратского шрифта в новой банкноте, отметив, что для решения проблемы нужно создать совершенно новые печатные формы банкнот с лицензионной версией шрифта.

Позже в НБУ отрицают "пиратский" шрифт в новой банкноте. Все элементы дизайна банкноты в тысячу гривен являются авторскими, а не копией готовых продуктов.

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Источник: korrespondent.net