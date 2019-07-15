Зеленский обновляет дипкорпус: уволены 12 послов

В Офисе президента анонсировали обновление дипломатического корпуса. Уже принято решение о замене 12 послов. Об этом сообщает пресс-служба ОП.
Там отметили, что в том числе и посол Украины в США заканчивает свою командировку в Вашингтон.
"Параллельно с этим идет работа по подбору и оформлению новых послов. Соответствующие указы Главы государства будут опубликованы в ближайшее время", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что назначен новый посол Евросоюза в Украине. Новым главой делегации ЕС в Украине станет эстонский дипломат. Он приступит к обязанностям после согласования с Киевом.
В МИД Украины вызвали на беседу посла Венгрии
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Источник: korrespondent.net
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