Украина продлила эмбарго на российские товары

Кабмин продлил на 2020 год запрет на поставку значительного перечня товаров из России. Об этом говорится в постановлении №605 от 5 июля на сайте правительства.
Как сообщается, Украина впервые продлила эмбарго в качестве ответных мер на ограничительные меры со стороны России, которые были введены в конце 2015 года.
В расширенный перечень вошли спички, фанерная продукция, обои, продукция легпрома, провода металлические и из углеродистой стали, трубы и трубки, сетки металлические, крепежные изделия, стальная посуда и транспортные средства (автомобили, мотоциклы, тракторы и т.д.).
Кроме этого, с 1 марта следующего года запрещается ввоз бывших в употреблении железнодорожных и трамвайных вагонов.
Как сообщалось, президент России Владимир Путин снял запрет на транзит украинских товаров. Глава РФ отменил запрет на транзит товаров с Украины, который действовал с 2016 года. Изменения вступили в силу с 1 июля.
Перед этим РФ временно разрешила ввозить запрещенные товары с Украины. Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации правительства России.
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Источник: korrespondent.net
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