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15. 07. 2019

Климатологи дали прогноз погоды до конца лета

Многолетние наблюдения за климатом в Киеве свидетельствуют о том, что первая половина июля в столице обычно холодная, вторая - теплая. Об этом на пресс-конференции сказала Вазира Мартазинова, заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института, передает РБК-Украина.

Как отметила Мартазинова, погода в Киеве отражает климатические процессы, которые происходят по всей Украине в целом.

"Первая половина (июля, - ред.) обычно холодная, а если она холодная, она естественно дождями сопровождается. А вторая - теплая", - сказала она, отметив, что это не прогноз, а "климатическая характеристика".

Мартазинова также сообщила, что в августе погода в Киеве обычно бывает жаркой.

"В августе процессы очень жаркие. Они доходят до 30 градусов и выше дневные температуры", - сообщила она. При этом резкое похолодание обычно начинается за десять дней до конца месяца.

 rbc.ua
 

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Источник: korrespondent.net

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