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15. 07. 2019

Финляндия подняла истребители из-за военных самолетов РФ

Истребители ВВС Финляндии в понедельник были подняты в воздух для идентификации трех российских самолетов над Балтийским морем. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление финских военных.

"15 июля истребители F/A-18 Hornet были подняты для идентификации российских самолетов Ту-160, А-50 и Су-35 в международном воздушном пространстве над Финским заливом и северной частью Балтийского моря", - говорится в сообщении.

Finnish Air Force F/A-18s on #QRA were scrambled on 15 July to identify Russian Tu-160, A-50 and Su-35 aircraft in international airspace above the Gulf of Finland and the northern part of the Baltic Sea. The airspace of Finland was not violated. #FINAF #readiness pic.twitter.com/uCt3GNO8YO

— Ilmavoimat (@FinnishAirForce) 15 июля 2019 г.
 
В финских ВВС отметили, что воздушное пространство Финляндии не было нарушено.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности. Это - самый тяжелый боевой самолет в мире, а также самый скоростной бомбардировщик из находящихся на вооружении РФ.

А-50 - российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Создан на базе военно-транспортного самолёта Ил-76.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++.

Ранее сообщалось, что российский истребитель "перехватил" самолет-разведчик США над Черным морем. 

В Финляндию впервые прилетят истребители F-35

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Источник: korrespondent.net

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