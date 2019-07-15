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15. 07. 2019

Эрдоган: Турция развернет С-400 к апрелю 2020 года

 
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что развертывание российских зенитных ракетных систем С-400 в стране будет завершено к апрелю 2020 года. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщило агентство Anadolu.
 
По словам турецкого лидера, поставки С-400 в рамках контракта продолжаются.
 
"Нам заявляли, что мы не сможем приобрести российские ЗРК, однако уже восьмой самолет с элементами С-400 приземлился сегодня в Анкаре. Процесс завершится в апреле 2020 года", − отметил Эрдоган.
 
Также турецкий президент подчеркнул, что Анкара нацелена на совместное с Москвой производство систем противовоздушной обороны.
 
"Турция превращается в одну из ведущих стран в сфере противовоздушной обороны. Наша цель − совместное производство систем ПВО с Россией", − указал он.
 
При этом в сообщении агентства не уточняется, о каких именно системах идет речь.

Напомним, 12 июля Россия начала поставки ЗРК С-400 в Турцию. Контракт между странами был заключен в 2017 году. Его сумма составляет 2,5 миллиарда долларов, из которых часть Анкара оплатит сама, а часть − за счет российского кредита.

США выступают против покупки Турцией российских систем. По мнению властей страны, они представляют угрозу американской безопасности.

США определились с санкциями против Турции − СМИ

Ранее Эрдоган назвал сделку с РФ о поставках С-400 "важнейшим соглашением в истории современной Турции".

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Источник: korrespondent.net

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