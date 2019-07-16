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16. 07. 2019

В ЕС одобрили санкции против Турции

 
Главы МИД стран Евросоюза решили ввести санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в понедельник, 15 июля, сообщает ТАСС.
 
В частности, Совет Евросоюза отказался проводить диалог с Анкарой на высоком уровне и отменил заседания Совета ассоциации. 
 
"В свете продолжающейся и новой незаконной деятельности Турции по бурению Совет (ЕС) решил приостановить переговоры по заключению Всеобъемлющего соглашения о воздушном транспорте, а также пока не проводить Совет ассоциации и дальнейшие заседания диалогов высокого уровня между ЕС и Турцией", − отмечается в нем.
 
Кроме того, Брюссель сократит финансовые выплаты Анкаре.
 
"Совет одобряет предложение Еврокомиссии сократить объем <...> помощи Турции на 2020 год (субсидии, предоставляемые на период переговорного процесса о вступлении в ЕС), а также предлагает Европейскому инвестиционному банку пересмотреть свою кредитную деятельность в Турции, в частности в том, что касается кредитования под суверенное обеспечение", − говорится в заявлении.
 
При этом подчеркивается, что ЕС продолжит готовить новые санкции против Турции. Главе дипломатии ЕС Федерике Могерини рекомендовали проработать другие варианты ограничительных мер в отношении Анкары.
 
Напомним, в ИЭЗ Кипра находятся две турецкие буровые установки. 
 
Греция и Кипр считают провокацией проведение турецким буровым судном геологоразведки в ИЭЗ Кипра, где найдены месторождения газа.
 
Турция, оспаривающая границы исключительной экономической зоны Кипра считает, что имеет право на природные богатства в регионе.

Ранее сообщалось, что стоимость обнаруженных залежей природного газа у побережья Кипра, составляет 30-40 миллиардов долларов. 

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Источник: korrespondent.net

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