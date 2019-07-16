Трампа не беспокоят обвинения в расизме

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоят обвинения в расизме. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщило агентство Associated Press.

По словам американского лидера, потому что "многие люди с ним согласны".

Как пояснили в агентстве, Трампа начали активно критиковать представители Демократической партии и некоторые СМИ после воскресных твитов.

Напомним, в своих сообщениях 14 июля президент США предложил нескольким женщинам-демократам из Конгресса вернуться в страны, их которых они приехали.

Выступая 15 июля перед журналистами в Белом доме, Трамп заявил, что если законодатели ненавидят США и постоянно жалуются, они могут покинуть страну.

"Если вы несчастны в США, если вы все время жалуетесь, вы можете уехать, вы можете уехать прямо сейчас", − подчеркнул он.

Спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси заявила, что Трамп своими расистскими комментариями пытается "снова сделать Америку белой". Она заявила, что вынесет на голосование резолюцию, осуждающую слова президента.

Как сообщал Корреспондент.net , в 2018 году, отказываясь от соглашения по защите мигрантов из Гаити, Сальвадора и стран Африки, Трамп назвал некоторые африканские страны "грязными дырами".

Слова американского президента вызвали международный скандал. В ООН их сочли проявлением расизма.

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Источник: korrespondent.net