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16. 07. 2019

У Зеленского допускают досрочные местные выборы

 
Представитель главы государства в Верховной Раде, кандидат в народные депутаты по списку партии Слуга народа Руслан Стефанчук заявил, что в команде президента Владимира Зеленского рассматривают возможность проведения досрочных выборов в органы местного самоуправления. Об этом он рассказал 15 июля в эфире телеканала ICTV.
 
"Будет это осуществлено следующей осенью или может быть осуществлено еще и до этого – мы рассматриваем разные варианты, как наиболее эффективно перезагрузить всю системы, которая касается отношений "власть и человек", − отметил Стефанчук.
 
По его словам, президента "не интересует вопрос смены лиц в действующей системе власти". Новая команда стремится кардинально изменить саму систему.
 
Напомним, очередные местные выборы в Украине должны состояться в 2020 году.
 
Ранее сообщалось, что Зеленский внес законопроект о расширении люстрации чиновников в Верховную Раду.
 
Люстрация по-зеленому. Реакция на идею Зеленского

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Источник: korrespondent.net

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