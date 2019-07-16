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16. 07. 2019

В Иране уверены, что Трамп не хочет войны

 
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что президент США Дональд Трамп не желает начинать войну с республикой, однако этого хочет его окружение. Об этом иранский министр заявил в интервью телеканалу NBC, которое было опубликовано 15 июля. 
 
"Я не думаю, что президент Трамп хочет войны, но я убежден, что его окружение не было бы против", − заявил Зариф.
 
Он добавил, что Трамп находится под давлением, однако попытки окружения повлиять на его решение "в конце концов, не завершатся успехом, поскольку возобладает благоразумие".
 
"Иран является большой, гордой страной, и мы не отнесемся беспечно к военной атаке", − указал глава МИД.
 
По его мнению, в настоящее время нельзя сказать, что страны близки к военному конфликту. Он также отметил, что Иран не имеет отношения к нападению на танкеры в Оманском заливе в июне. 
 
При этом Зариф подчеркнул, что Тегеран готов к консультациям с Вашингтоном, если США отменят введенные ранее санкции против страны.
 
Ранее Трамп заявил, что не ищет войны с Ираном.

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Источник: korrespondent.net

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