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16. 07. 2019

В Украине вступил в силу языковой закон

 
В Украине во вторник, 16 июля, вступил в силу закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
 
Закон определяет, что единственным государственным языком в Украине является украинский и его использование обязательно в органах государственной власти.
 
Документ обязывает должностных лиц владеть государственным языком и пользоваться при исполнении служебных обязанностей.
 
Также применение украинского языка является обязательным в образовании, медицине, в сфере обслуживания потребителей, во время публичных мероприятий, в рекламе на телевидении и других публичных сферах.
 
Действие закона не распространяется на частное общение и совершение религиозных обрядов.
 
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Напомним, законопроект Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного был принят Верховной Радой 25 апреля, а 15 мая его подписал пятый президент Украины Петр Порошенко. 

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Источник: korrespondent.net

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