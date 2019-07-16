В Украине вступил в силу языковой закон

В Украине во вторник, 16 июля, вступил в силу закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Закон определяет, что единственным государственным языком в Украине является украинский и его использование обязательно в органах государственной власти.

Документ обязывает должностных лиц владеть государственным языком и пользоваться при исполнении служебных обязанностей.

Также применение украинского языка является обязательным в образовании, медицине, в сфере обслуживания потребителей, во время публичных мероприятий, в рекламе на телевидении и других публичных сферах.

Действие закона не распространяется на частное общение и совершение религиозных обрядов.

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Напомним, законопроект Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного был принят Верховной Радой 25 апреля, а 15 мая его подписал пятый президент Украины Петр Порошенко.

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Источник: korrespondent.net