Министр обороны ФРГ объявила об отставке

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что уходит со своего поста. Об этом она написала в Twitter 15 июля.
My decision for Europe. pic.twitter.com/axEvKXg0oG— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 15, 2019
Напомним, с 23 по 26 мая во всех государствах-членах ЕС прошли выборы в Европейский парламент.
По их итогам лидеры ЕС согласовывали кандидатов на ключевые посты в руководстве Европарламента и на должность главы Еврокомиссии выдвинули 60-летнюю фон дер Ляйен.
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Источник: korrespondent.net
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