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16. 07. 2019

Министр обороны ФРГ объявила об отставке

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что уходит со своего поста. Об этом она написала в Twitter 15 июля. 

"Завтра я хочу заручиться доверием Европейского парламента. Независимо от исхода голосования, я собираюсь в среду (17 июля) сложить с себя полномочия министра обороны, чтобы направить все мои силы на службу Европе, − отметила политик.
 
Ожидается, что фон дер Ляйен будет баллотироваться на пост председателя Европейской комиссии. Чтобы она могла занять эту должность, ее кандидатуру должен утвердить Европарламент.

My decision for Europe. pic.twitter.com/axEvKXg0oG

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 15, 2019

Напомним, с 23 по 26 мая во всех государствах-членах ЕС прошли выборы в Европейский парламент.

По их итогам лидеры ЕС согласовывали кандидатов на ключевые посты в руководстве Европарламента и на должность главы Еврокомиссии выдвинули 60-летнюю фон дер Ляйен.

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Источник: korrespondent.net

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