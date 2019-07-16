Лента RSS
Подписаться на ленту
16 июля 2019, вторник, 07:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,29
16. 07. 2019

В Ровенской области пасынок с друзьями до смерти избил отчима

 
Жителя села Тайкуры 14 июля обнаружили без сознания в лесопосадке с многочисленными телесными повреждениями. Во время транспортировки в больницу мужчина умер, сообщила пресс-служба полиции Ровенской области.
 
Правоохранители установили, что к похищению и нанесению смертельных телесных повреждений причастны три человека. 
 
Отмечается, что в тот день убитый отдыхал в доме своей родни в Тайкурах вместе с сожительницей.
 
Позднее из областного центра к ним приехал 18-летний сын женщины, у которого сложились напряженные отношения с отчимом из-за грубого отношения к матери.
 
Во время очередного кофликта парень позвал на помощь друзей: 18-летнего жителя Ровно и 24-летнего жителя Тайкур, которые приехали на авто.
 
Втроем они силой посадили мужчину в машину и вывезли за несколько километров от села в лесной массив, где нанесли многочисленные удары руками и ногами потерпевшему, пока тот не потерял сознание.
 
Полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью.
 
Все трое задержаны и находятся в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повлекшее смерть потерпевшего) и частью 2 статьи 146 (похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. 
 
Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина убил собственную мать, нанеся ей 252 удара ножом.
 
Суд отпустил парней, забивших мужчину с инвалидностью насмерть ради видео

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Не думал, что доживу до момента, когда люди смогут заниматься сексом с роботами.
- Еще раз повторяю, оставь в покое пылесос!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоит ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.