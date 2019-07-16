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16. 07. 2019

В НАТО анонсировали ответ на выход России из ДРСМД

Североатлантический альянс готов дать взвешенный и эффективный ответ, если Россия выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Университете Торонто, сообщил во вторник, 16 июля пресс-офицер НАТО Дилан Уайт на своей странице в Twitter.

"Если Россия не вернется к выполнению [договора], то мы ответим ей взвешенным, надежным и эффективным сдерживанием", - сказал Столтенберг.

Он также отметил, что на данный момент НАТО не видит "со стороны России никаких признаков" того, что она продолжит соблюдать ДРСМД и после 2 августа, когда истекает срок его действия. Других подробностей выступления генсека НАТО в Университете Торонто по этой теме не приводится.

Станет опаснее. Каким будет мир без ДРСМД

Как известно, срок действия ДРСМД истекает через три недели. 

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Источник: korrespondent.net

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