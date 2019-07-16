Итоги 15.07: "Атака" на ГБР, указ об отмене парада

Кабмин продлил эмбарго на товары из РФ

Кабинет министров продлил на 2020 год запрет на поставку большого перечня товаров из России в качестве ответных мер на ограничительные меры со стороны РФ, которые были введены в конце 2015 года.

Верховный суд поддержал отказ ЦИК в регистрации Шария

Верховный суд признал законным решение Центризбиркома об отмене регистрации блогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты.

Коллегия судей подчеркнула, что письмо СБУ, а также отсутствием документов о проживании истца на территории Украины подтверждают законность решения ЦИК.

В здание ГБР ворвались активисты

Глава Госбюро расследований Роман Труба заявил, что в здание ведомства ворвались сторонники партии бывшего президента Петра Порошенко Европейская солидарность, чтобы повлиять на дело в отношении политика.

Обнародован указ об отмене парада 24 августа

На сайте президента Владимира Зеленского появился указ о праздновании 28-й годовщины независимости Украины без проведения парада. Он был подписан 11 июля и предусматривает ряд торжественных мероприятий в Киеве и других населенных пунктах.

В Киеве встретились омбудсмены Украины и РФ

Омбудсмены Украины и России Людмила Денисова и Татьяна Москалькова обсудили механизм взаимного освобождения граждан двух стран.

По словам Денисовой, украинская сторона включила военнопленных моряков в списки удерживаемых лиц, которыми намерены обменяться омбудсмены.

Президент расширил состав СНБО

Президент Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны.

Указом от 15 июля он утвердил членами СНБО руководителя своего офиса Андрей Богдана, его заместителей Вадима Пристайко и Руслана Рябошапку, а также главу Службы внешней разведки Владислава Бухарева и руководителя Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского.

В ЕС решили ввести санкции против Турции

Главы МИД стран Евросоюза решили ввести санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне Кипра.

В частности, Совет ЕС отказался проводить диалог с Анкарой на высоком уровне, отменил заседания Совета ассоциации и сократил финансовые выплаты стране.

В Варшаве напали на жилье украинцев

В дом украинских рабочих, которые строят метро в Варшаве, ночью 13 июля бросили бутылку с зажигательной смесью, а также обрисовали стены подъезда антиукраинскими лозунгами.

В результате инцидента никто не пострадал, полиция проводит расследование.

Посольство Украины в Польше выразило возмущение из-за ксенофобского инцидента и призвало привлечь к ответственности виновников нападения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net