Итоги 15.07: "Атака" на ГБР, указ об отмене парада

Кабмин продлил эмбарго на товары из РФ
Кабинет министров продлил на 2020 год запрет на поставку большого перечня товаров из России в качестве ответных мер на ограничительные меры со стороны РФ, которые были введены в конце 2015 года.
Верховный суд поддержал отказ ЦИК в регистрации Шария
Верховный суд признал законным решение Центризбиркома об отмене регистрации блогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты.
Коллегия судей подчеркнула, что письмо СБУ, а также отсутствием документов о проживании истца на территории Украины подтверждают законность решения ЦИК.
В здание ГБР ворвались активисты
Глава Госбюро расследований Роман Труба заявил, что в здание ведомства ворвались сторонники партии бывшего президента Петра Порошенко Европейская солидарность, чтобы повлиять на дело в отношении политика.
Обнародован указ об отмене парада 24 августа
На сайте президента Владимира Зеленского появился указ о праздновании 28-й годовщины независимости Украины без проведения парада. Он был подписан 11 июля и предусматривает ряд торжественных мероприятий в Киеве и других населенных пунктах.
В Киеве встретились омбудсмены Украины и РФ
Омбудсмены Украины и России Людмила Денисова и Татьяна Москалькова обсудили механизм взаимного освобождения граждан двух стран.
По словам Денисовой, украинская сторона включила военнопленных моряков в списки удерживаемых лиц, которыми намерены обменяться омбудсмены.
Президент расширил состав СНБО
Президент Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны.
Указом от 15 июля он утвердил членами СНБО руководителя своего офиса Андрей Богдана, его заместителей Вадима Пристайко и Руслана Рябошапку, а также главу Службы внешней разведки Владислава Бухарева и руководителя Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского.
В ЕС решили ввести санкции против Турции
Главы МИД стран Евросоюза решили ввести санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне Кипра.
В частности, Совет ЕС отказался проводить диалог с Анкарой на высоком уровне, отменил заседания Совета ассоциации и сократил финансовые выплаты стране.
В Варшаве напали на жилье украинцев
В дом украинских рабочих, которые строят метро в Варшаве, ночью 13 июля бросили бутылку с зажигательной смесью, а также обрисовали стены подъезда антиукраинскими лозунгами.
В результате инцидента никто не пострадал, полиция проводит расследование.
Посольство Украины в Польше выразило возмущение из-за ксенофобского инцидента и призвало привлечь к ответственности виновников нападения.
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Источник: korrespondent.net
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