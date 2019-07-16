Лента RSS
Подписаться на ленту
16 июля 2019, вторник, 08:39
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,29
16. 07. 2019

В Иране задержали французского ученого

Французского академика-антрополога иранского происхождения Фарибу Адельху арестовали в Иране и лишили доступа к консульским услугам. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщило BBC со ссылкой на заявление МИД Франции.

"Франция обращается с призывом к иранским властям в полной мере прояснить ситуацию с Фарибой Адельхой и повторяет все требования, особенно в том, что касается немедленного предоставления ей возможности связаться с консульством", - говорится в сообщении.

Во французских СМИ сообщается, что Адельха была взята под стражу в прошлом месяце по подозрению в шпионаже, однако официальный Тегеран в воскресенье заявил, что "не имеет информации" об этой женщине-ученом.

60-летняя Фариба Адельха является известным антропологом, сотрудником элитного парижского Института изучения политики.

Следует отметить, что за последние годы в Иране был арестован целый ряд иностранцев – преимущественно из-за подозрения в работе на иностранные разведки.

Напомним, что 8 июля в иранском городе Ардакан по обвинению в шпионаже задержали украинского путешественника Артемия Сурина. Он сообщал, что его арестовали из-за наличия у него дрона. Спустя несколько дней благодаря усилиям посольства Украины в Иране мужчину освободили.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Не думал, что доживу до момента, когда люди смогут заниматься сексом с роботами.
- Еще раз повторяю, оставь в покое пылесос!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоит ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.