Сутки на Донбассе: один военный погиб, трое ранены

В течение минувших суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе 19 раз нарушили режим прекращения огня. Из них шесть раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Об этом во вторник, 16 июля, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб и трое получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - говорится в сообщении, на странице штаба ООС.

Обстрелы велись вблизи Широкино, Авдеевки, Лебединского, Павлополя, Красногоровки, Луганского, Новоолександровки, Попасной, Крымского, Опытного.

По данным украинской разведки один враг был уничтожен, и один получил ранения.

С начала текущих суток сепаратисты два раза обстреляли позиции Объединенных сил.

Напомним, за сутки 14 июля на Донбассе зафиксировали 19 обстрелов, из них шесть - с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения.

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Источник: korrespondent.net