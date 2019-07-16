На аттракционе под Запорожьем люди застряли на высоте 60 метров

В поселке Кирилловка в Запорожской области из строя вышла цепочная карусель, в результате чего люди оказались заблокированы на высоте более 20 метров. Об этом во вторник, 16 июля, сообщает Укринформ.

Отмечается, что в момент аварии на карусели находилось 24 человека. Высота аттракциона - более 57 метров.

Очевидцы рассказывают, что приехавшие по вызову сотрудники ГСЧС заявили, что не имеют вышку необходимой высоты. Сотрудникам аттракциона пришлось своими силами спускать людей.

"Чтобы спустить отдыхающих, из Мелитополя вызвали спасателей. Они должны были привезти пожарную лестницу. Бригада выехала, но через полчаса вернулась обратно в расположение - сотрудники аттракциона своими силами опустили люльки на землю", - рассказали в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области.

Видео опубликовали в instagram-паблике its_zp.

Переглянути цей допис в Instagram Тем временем на элитном курорте Кирилловка, люди час провисели в воздухе. Мамы кричали и истерили, а ГСЧС ответило что такой вышки у них нет. В итоге людей кое как спустили. #запоріжжя #запорожье Допис, поширений Это Запорожье (@its_zp) 15 Лип 2019 р. о 12:34 PDT

Напомним, в Одесской области в парке развлечений погиб 42-летний мужчина. Он сорвался с кресла карусели, во время ее движения и упал на землю.

Ранее сообщалось, что аттракцион сломался в Испании, в результате чего пострадали 28 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net