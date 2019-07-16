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16. 07. 2019

На воде в июле погибли 70 украинцев

За прошедшую неделю на водоемах в Украине погибли 24 человека, с начала июля количество утопленников превысила 70. Об этом во вторник, 16 июля пресс-служба ГСЧС.

"В течение недели на водных объектах погибло 24 человека", - указали в ведомстве, отметив, что речь идет о неделе с 8 по 14 июля.

Ранее в ГСЧС сообщали, что с 1 по 7 июля погибли на воде 47 человек. Таким образом, с 1 июля по 14 июля на водоемах в Украине погиб 71 человек.

Напомним, в начале месяца двое детей утонули на озере Свитязь.

По состоянию на конец июня сообщалось о более, чем 600 утоплениках с начала года.

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Источник: korrespondent.net

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