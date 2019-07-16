НАПК нашло нарушения в отчетах 53 партий

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило нарушения в 53 отчетах политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за I квартал 2019 года. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает пресс-служба НАПК.

По результатам анализа агентство составило 53 вывода, содержащие информацию о выявленных нарушениях порядка представления отчета политической партии и установленного порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии.

В частности, нарушения выявлены в отчетах парламентских политических партий Блок Петра Порошенко Солидарность, Народный фронт, Оппозиционный блок, Объединение Самопомощь, Радикальная партия Олега Ляшко, Всеукраинское объединение Батькивщина , а также в отчете политической партии Оппозиционная платформа - За жизнь, представители которой входят в состав парламентской фракции Оппозиционный блок в Верховной Раде Украины VIII созыва.

"В отчетах всех парламентских партий выявлены факты осуществления взносов лицами с непогашенным налоговым долгом, что запрещено законом. Кроме этого, в отчетах Радикальной партии Олега Ляшко и партии Оппозиционная платформа - За жизнь зафиксированы нарушения порядка представления отчета партии. Указанные нарушения являются основанием для составления админпротоколов", - отметила член Национального агентства, координатор направления предотвращения политической коррупции Наталья Корчак.

Также нарушения заметили в документации ряда непарламентских партий.

Всего за I квартал 2019 в Национальное агентство поступили 267 отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

Ранее сообщалось, что парламентские выборы проигнорировали 94% партий.

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Источник: korrespondent.net