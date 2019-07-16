Спасатели ГСЧС перешли на усиленный режим несения службы

В период проведения внеочередных выборов в Верховную раду подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям перешли на усиленный режим несения службы, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В последнюю неделю перед выборами организовано круглосуточное дежурство оперативных групп для осуществления мониторинга обстановки по чрезвычайным ситуациям и опасным событиям, координации действий сил и средств ГСЧС, а также взаимодействия с правоохранительными и другими государственными органами, обеспечивающими безопасность на объектах, задействованных в проведении выборов", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС 16 июля утром.

В готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находятся пиротехники и авиация ГСЧС.

Ранее на украинской границе начала работу контрразведка, чтобы не допустить диверсионные группы на выборы.

Полиция перешла на усиленный режим из-за выборов

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Источник: korrespondent.net