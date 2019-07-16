В Чечне самолет упал на жилой дом

Четыре человека пострадали в результате падения легкомоторного самолета на частный жилой дом в Чечне. Об этом во вторник, 16 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управления МЧС.
"Легкомоторный самолет упал на дом в станице Новощедринская, пострадали пилот и три жителя дома", - сказал собеседник агентства.
Как сообщает МЧС России, у пилота сломана ключица, а у жильцов психологический шок. Все пострадавшие в больнице.
Отмечается, что самолет принадлежит жителю Дагестана, который арендует землю неподалеку от места крушения самолета.
Накануне сообщалось, что в Швеции разбился самолет с парашютистами, никто не выжил.
Ранее в России самолет Ан-2 совершил жесткую посадку на свекольное поле, пилот сбежал.
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Источник: korrespondent.net
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