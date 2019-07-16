Лента RSS
Подписаться на ленту
16 июля 2019, вторник, 10:08
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,29
16. 07. 2019

В Чечне самолет упал на жилой дом

Четыре человека пострадали в результате падения легкомоторного самолета на частный жилой дом в Чечне. Об этом во вторник, 16 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управления МЧС.

"Легкомоторный самолет упал на дом в станице Новощедринская, пострадали пилот и три жителя дома", - сказал собеседник агентства.

Как сообщает МЧС России, у пилота сломана ключица, а у жильцов психологический шок. Все пострадавшие в больнице.

Отмечается, что самолет принадлежит жителю Дагестана, который арендует землю неподалеку от места крушения самолета.

Накануне сообщалось, что в Швеции разбился самолет с парашютистами, никто не выжил.

Ранее в России самолет Ан-2 совершил жесткую посадку на свекольное поле, пилот сбежал.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Хожу, как нищий, в целых джинсах, а на рванину денег нет...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоит ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.