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16. 07. 2019

Зеленский за рулем Tesla обратился к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, на нем он за рулем авто обращается к украинцам. Ролик появился на странице главы государства в Facebook.

На нем видно, что Зеленский едет за рулем электромобиля Tesla. В своем обращении он призывает украинцев быть внимательными на выборах в Верховную Раду и не голосовать "за аферистов".

"Что касается парламентских выборов, то политическая партия, к которой я очень хорошо отношусь, я думаю, всех победит и мы тогда сможем сделать нормальный парламент и правительство профессионалов", - отметил Зеленский.

Но сейчас, по словам президента, есть много аферистов и мошенников, которые открывают разного рода общества и предприятия с названием партии, которую он не может назвать. "Я не могу называть эту партию, потому что это уже будет агитация. Я просто лично обращаюсь к людям, которые будут голосовать за мажоритарщиков: посмотрите, в бюллетене должно быть указано - "политическая партия", а потом название партии", - подчеркнул Зеленский.

Ранее Центральная избирательная комиссия обязала в некоторых мажоритарных округах поставить штамп "выбыл" на сведениях относительно кандидатов в народные депутаты, регистрация которых была отменена.

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Источник: korrespondent.net

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