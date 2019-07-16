ЕС усилил санкции против Северной Кореи

Совет министров ЕС по иностранным делам обновил перечень субъектов, подпадающих под режим санкций ЕС против КНДР. Об этом во вторник, 16 июля, сообщает Укринформ.

Отмечается, что министры продлили санкции против лиц и учреждений, которые включают запрет на поездки и замораживание счетов. Соответствующее решение уже опубликовано на сайте Европейского Совета.

"Санкции ЕС против КНДР являются более жесткими, чем против любой другой страны. Они приняты в ответ на действия по разработке ядерного оружия и баллистических ракет, нарушающих многочисленные резолюции СБ ООН. ЕС не только поддерживает санкции, введенные ООН, но также применяет собственный автономный санкционный режим против КНДР, который дополняет и усиливает санкции, принятые ООН", - говорится в документе.

Лица и учреждения, внесенные в перечень, подпадают под санкции за участие в программах КНДР по разработке ядерного оружия или баллистических ракет, или других видов оружия массового уничтожения, или за нарушение режима упомянутых санкций.

Санкционный список включает 57 человек. В дополнение, ЕС заморозил активы девяти учреждений. Евросоюз также поддержал все соответствующие резолюции СБ ООН, которые налагают санкции на 80 человек и 75 учреждений.

При этом Евросоюз еще раз подчеркнул, что длительный мир и введение безъядерного статуса Корейского полуострова должно достигаться мирными средствами. Учитывая это, должен продолжаться дипломатический процесс, как единственный путь для достижения этой цели.

Это решение принято Советом министров ЕС по иностранным делам в рамках ежегодного пересмотра санкций против КНДР.

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Напомним, в июне США также продлили режим санкций против КНДР. Американский режим ЧП по отношению к Северной Корее был введен в 2008 году. В последующие годы срок его действия продлевали и дополняли новыми ограничительными мерами.

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Источник: korrespondent.net