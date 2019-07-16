В Николаеве сотрудники СБУ блокировали деятельность группировки, участники которой занимались производством и сбытом психотропных в крупных размерах. Одним из наркодельцов оказался военный ВСУ. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Двое жителей Николаева устроили на территории одного из дачных кооперативов областного центра лабораторию по изготовлению амфетамина. Розничные партии "товара" злоумышленники сбывали наркозависимым лицам на территории региона.

По месту жительства фигурантов дела и в нарколаборатории правоохранители изъяли 30 граммов амфетамина, прекурсоры, принадлежности для взвешивания и фасовки наркотиков.

Кроме того, в помещении одного из дельцов, военного Вооруженных Сил обнаружен гранатомет РПГ-22, 2 гранаты Ф-1, 60 патронов калибра 5,45 и иностранный пистолет с патронами. Изъятые наркотики, оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.

Злоумышленники задержаны, решается вопрос об объявлении им о подозрениях и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств, а также установление источников происхождения оружия.

Cмотрите фотогалерею: В Николаеве военного задержали за наркоторговлю

Напомним, у жителя Харькова изъяли партию наркотиков на границе. Он пытался переправить через украинско-российскую границу восемь килограммов канабиса.

Ранее в Днепропетровской области изъяли крупную партию наркотиков. У фигуранта дела обнаружили склад метамфетамина, метадона, кокаина и каннабиса. Он отправлял "заказы" по всей Украине.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net