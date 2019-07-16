Совбез ООН рассмотрит украинский закон о языке

Совет Безопасности ООН в 17:00 вторника, 16 июля, проведет заседание, на котором обсудить закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Об этом говорится на сайте Совбеза ООН.

Согласно информации, с просьбой созвать срочные консультации в Совет безопасности ООН обратилась делегация России.

Напомним, 20 мая Совбез ООН отказался проводить заседание по украинскому закону о языке. Представитель РФ Василий Небензя убеждал, что этот документ о языке связан с Минскими договоренностями, но его не поддержали.

Позже Киев ответил на созыв Совбеза ООН Россией по языку. Глава МИД Павел Климкин сказал, что украинский язык не получил никаких особых прав, и с точки зрения международной практики не произошло ничего экстраординарного.

Как известно, закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного вступил в силу 16 июля.

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Источник: korrespondent.net