На Закарпатье обнаружили автомобиль с пулевыми отверстиями - СМИ

На Закарпатье обнаружили разбитый и "обстрелянный" автомобиль, пишет издание Mukachevo.net.
Поврежденный автомобиль стоит на обочине дороги "Мукачево-Рогатин" в селе Великая Копаня, что в Виноградовском районе.
Как рассказали в полиции Закарпатья, правоохранители провели обследование поврежденного авто, однако ни людей, ни документов, ни номерных знаков обнаружено не было.
Устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.
Ранее в Ужгороде обстреляли автомобиль начальника Управления защиты экономики Нацполиции в Закарпатской области Андрея Иванкива.
В Одесской области обстреляли полицейское авто
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Источник: korrespondent.net
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