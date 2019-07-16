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16. 07. 2019

На Закарпатье обнаружили автомобиль с пулевыми отверстиями - СМИ

На Закарпатье обнаружили разбитый и "обстрелянный" автомобиль, пишет издание Mukachevo.net.

Поврежденный автомобиль стоит на обочине дороги "Мукачево-Рогатин" в селе Великая Копаня, что в Виноградовском районе.

Как рассказали в полиции Закарпатья, правоохранители провели обследование поврежденного авто, однако ни людей, ни документов, ни номерных знаков обнаружено не было.

Устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.

Ранее в Ужгороде обстреляли автомобиль начальника Управления защиты экономики Нацполиции в Закарпатской области Андрея Иванкива. 

В Одесской области обстреляли полицейское авто

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Источник: korrespondent.net

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