Пакистан спустя пять месяцев открыл небо для полетов авиации

Спустя пять месяцев Пакистан открыл свое воздушное пространство для гражданских самолетов, сообщает Times of India во вторник, 16 июля.
Как известно, Пакистан ограничил полеты гражданской авиации в феврале, после того, как ВВС Индии нанесли удар по группировке боевиков, находившейся на пакистанской территории. В ответ пакистанские самолеты нарушали воздушное пространство Индии в районах Пунч и Новшера в штате Джамму и Кашмир, чью территориальную принадлежность оспаривают Дели и Исламабад.
Власти обеих стран сообщили о сбитых самолетах противника.
Из-за конфликта авиационные власти Индии и Пакистана объявили о закрытии неба над приграничными областями. Кроме того, Пакистан приостановил внутренние и международные рейсы в аэропорты Исламабада, Лахора, Мултана, Фейсалабада и Сиалкота.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость