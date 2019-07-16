Лента RSS
Подписаться на ленту
16 июля 2019, вторник, 13:15
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,29
16. 07. 2019

В Израиле украинку приговорили к 17 годам за убийство ребенка - СМИ

Украинку Инну Скибенко признали виновной в убийстве 14-месячной девочки в детском саду Израиля и приговорили к длительному тюремному заключению, сообщает издание Haaretz.

23-летняя женщина работала помощницей воспитателя в детском саду “Маша и Медведь” города Петах-Тиква. Около года назад Инна решила “успокоить” маленькую Ясмин Винта, которая никак не хотела засыпать во время тихого часа. Воспитательница накрыла ребенка одеялом, села сверху и начала играть на смартфоне.

Через десять минут она сбросила одеяло, увидев, что девочка не реагирует, снова накрыла ее одеялом с головой и погрузилась в свой телефон. Лишь через 1 час и 50 минут уже другая няня поняла, что девочка мертва. На маленькой Ясмин не было следов насилия, но позже экспертиза выяснила, что девочка умерла от удушения.

Потом стало известно, что украинка и еще одна работница детсада систематически издевались над детьми, применяя к ним физическую силу. Все эти случаи, как и убийство Ясмин Винта, были зафиксированы на камеры видеонаблюдения, установленные в саду.

На видеозаписи можно увидеть, как воспитательница с силой укладывает девочку на матрас, накрывает ее с головой одеялом, а затем сама ложится поверх ребенка. Пока девочка билась в конвульсиях, работница детского сада что-то рассматривала в своем телефоне.

По этому делу были допрошены еще несколько работников данного детского сада. После допроса они были освобождены на ограничительных условиях.

Инну Скибенко обвинили в непреднамеренном убийстве и присудили к 17 годам тюрьмы. Она полностью признала свою вину, поэтому получила меньший срок, чем того требовала прокуратура. Родители убитого ребенка с этим не согласны - они считают такой срок слишком мягким.

Ранее в Сумской области был задержан злоумышленник, нанесший ножевое ранение лица четырехлетней девочке.

Во Франции запретили физические наказания детей

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Хожу, как нищий, в целых джинсах, а на рванину денег нет...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоит ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.