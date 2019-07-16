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16. 07. 2019

Отравление детей на Одесчине: в лагере отменили следующие заезды

В спортивном лагере в Одесской области, где массово отравились дети, отменили следующие заезды и опечатали пищеблок. Об вечером в понедельник, 15 июля, сообщила заместитель председателя Одесской ОГА Светлана Шаталова этом на своей странице в Facebook.

Известно, что после отравления в лагере в пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района состоялась проверка пищеблока в лагере, в результате которой специалисты выявили патогенную микрофлору и дизентерию. Также отмечается, что люди, которые работали на пищеблоке, не имели санитарных книжек.

Тех детей, которые остались в лагере на карантине, будут кормить едой из других лагерей.

Напомним, в детском лагере в Белгород-Днестровском районе Одесской области отравились 52 ребенка. Чтобы установить, при каких условиях отравились дети, начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Позже у 53 детей диагностировали дизентерию Флекснера.

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Источник: korrespondent.net

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