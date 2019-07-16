В Запорожской области сотрудники СБУ вымогали взятки у иностранцев

Начальник сектора контрразведки ГУ СБУ в Запорожской области и его подчиненный занимались шантажом и вымогательством. Они требовали и получали взятки с иностранцев, проживающих на территории региона. Об этом сообщила первый замдиректора Госбюро расследований Ольга Варченко на своей странице в Facebook во вторник, 16 июля.

"Источником их (сотрудников СБУ – ред.) дохода были иностранные граждане, у которых заканчивался срок действия временного разрешения на проживание в Украине. За то, что не отменят разрешение и не сообщат в Государственную миграционную службу, силовики вымогали по 2 тысячи долларов взятки", – сообщила Варченко.

Она также отметила, что в преступной схеме участвовал иностранный гражданин, который ранее получил украинское гражданство. Он создал что-то вроде диаспоры, которая помогала вновь прибывшим в оформлении документов, аренде жилья и решении повседневных житейских вопросов.

По словам Варченко, именно этот гражданин был основным информатором сотрудников СБУ. Он регулярно подавал им списки тех своих земляков, у которых заканчивалось обучение в запорожских вузах, истекал срок действия разрешения на временное проживание либо же кто оформлял браки с украинцами ради получения украинского гражданства.

ГБР уже завершило досудебное следствие по этому делу. Сотрудники СБУ будут отвечать по статье о получении взятки в особо крупном раземере или лицом, занимающим особо ответственной положение (ч.3 ст.368 УК Украины). Сейчас их юристы изучают материалы следствия.

Ранее сотрудника СБУ задержали на торговле секретными данными. Он продавал информацию о звонках граждан с мобильных телефонов. Одна выписка у него стоила от 2,5 до 5 тысяч гривен.

Напомним, в Мелитополе ГБР задержало на взятке двоих полицейских.

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Источник: korrespondent.net