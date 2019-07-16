Соціологія: визначилася трійка лідерів серед кандидатів у Верховну Раду за мажоритарними списками у 94-му окрузі

За результатами соціологічного дослідження, проведеного на замовлення медіа-ресурсу "УкрФакти" з 11 по 14 липня у Васильківському та Обухівському районах, серед кандидатів у народні депутати по 94-му виборчому окрузі лідером є Олександр Дубінський, на другому місці – Сергій Дронов та закриває трійку лідерів – Ігор Кононенко.

Так, серед тих, кого опитали, 16,3% підтримують журналіста каналу 1+1 Олександра Дубінського.

13,1% респондентів готові віддати свої голоси за само висуванця, юриста із Василькова Сергія Дронова.

Високий відсоток довіри має кандидат та діючий народний депутат, екс-голова партії БПП Ігор Кононенко – його підтримують 12,7% з опитаних.

Отож, до трійки лідерів увійшов новий кандидат, який за три тижні встиг обігнати всіх відомих політиків та вже наступає на п‘яти лідеру передвиборної гонки.

Источник: korrespondent.net