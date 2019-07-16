В СБУ заявили о масштабной антихакерской операции

В СБУ заявили о блокировании работы международной хакерской группировки, подробности сегодня расскажет на брифинге и.о. главы Службы безопасности Украины Иван Баканов. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.

"Служба безопасности Украины провела операцию, подобных которой по масштабам хакерского мира за последнее десятилетие были единицы. Подробности на брифинге Службы безопасности Украины", - сообщила в Facebook начальник Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елена Гитлянская.

Отмечается, что на пресс-конференции будут присутствовать представители ФБР и Секретной Службы США.

Ранее стало известно, что власти США обвинили украинца во взломе базы данных правительственной комиссии. Против 27-летнего киевлянина Александра Еременко выдвинули обвинения в компьютерном мошенничестве и других преступлениях.

Напомним, в Польше задержали украинского хакера, которого разыскивал Интерпол за распространение вредоносных программ.

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Источник: korrespondent.net