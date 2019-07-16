Суд Амстердама отложил решение по скифскому золоту

Апелляционный суд Амстердама во вторник, 16 июля, принял решение отложить вынесение вердикта по делу о скифском золоте.

Как сообщает пресс-служба суда, судьям требуется дополнительная информация от сторон, в частности, относительно прав собственности.

"Стороны представили свои мнения с пояснениями и позициями экспертов, но Апелляционный суд, тем не менее, нуждается в дополнительной информации", - говорится в сообщении.

Суд дал сторонам два месяца на предоставление дополнительной информации.

"Затем суд продолжит рассмотрение дела. Окончательное решение можно ожидать через 6-9 месяцев", - сообщили в суде.

Напомним, 14 декабря 2016 года окружной суд Амстердама принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение было вынесено на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, которое предоставило их для временной экспозиции.

Но 28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил апеляцию от представителей крымских музеев на решение суда относительно скифского золота. Рассмотрение апелляции началось 11 марта 2019 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net