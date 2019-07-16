В налоговой милиции Днепропетровщины провели обыск - СМИ

Госбюро расследований сомвестно с СБУ 15 июля провели обыск в офисах налоговой милицией ГУ ГФС в Днепропетровской области, сообщает Апостроф.

Как сообщается, следственные действия прошли в рамках расследования дела о вероятном похищении директора ООО Софт Ойл Кирилла Суворова.

Как заявляли представители компании Софт Ойл, сотрудники налоговой милиции под руководством первого заместителя и.о. главы ГФС в Днепропетровской области Сергея Пенькова похитили в конце мая директора компании и три недели его незаконно удерживали, пока бизнесмен не сбежал.

В компании заявляют, что таким образом налоговики пытались завладеть компанией и принадлежащий ей товар стоимостью семь миллионов долларов, который хранится в Николаеве.

Как отмечается, Пеньков фактически признался в похищении человека, его незаконном удержании и своей причастности к этому преступлению. При этом он отметил, что Суворова держали не в подвале, а на загородной турбазе.

Стоит отметить, что местные активисты организации Стоп коррупция обратились по данному делу к президенту Владимиру Зеленскому во время его визита в город 12 июля. В ходе общения с активистами Зеленский уточнил, кого считают главным виновником похищения Суворова и записал имя и должность Пенькова в телефон, пообещав узнать подробности.

Также президент сообщил, что налоговую ожидает реформа, а налоговая милиция будет ликвидирована.

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Источник: korrespondent.net