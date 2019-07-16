У Зеленского анонсировали обмен пленными

На встрече советников стран-участниц нормандского формата была достигнута договоренность об обмене пленными в течение месяца. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко во вторник, 16 июля.

"В течение месяца договорились осуществить обмен определенного количества как мы назвали наших пленников. Президент Зеленский говорил о 10 на 10, 15 на 15, в принципе мы не замыкаемся вокруг количества людей, наша задача - обменять, получить наших людей назад и разблокировать этот процесс обмена всех на всех, о котором мы говорим и который до сих пор был заблокирован ", - заявил Пристайко.

"Я верю, что моряки будут освобождены в ближайшее время. Я не могу разглашать всех деталей, но я уверен, что они будут освобождены в ближайшее время", - добавил он.

Ранее экс-президент Петр Порошенко заявил, что на 90% уверен в том, что Россия освободит 24 украинских моряков до парламенских выборов 21 июля.

Накануне в МИД РФ заявили, что обсуждают с Украиной вопрос обмена задержанных моряков.

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Источник: korrespondent.net