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16. 07. 2019

В ОП рассказали о подготовке визита Зеленского в США

В Офисе президента Владимира Зеленского рассказали о подготовке встречи с президентом США Дональдом Трампом. Как заявил во вторник, 16 июля, заместитель руководителя ОП Вадим Пристайко, на данный момент стороны согласовывают дату.

При этом он отметил, что визит Зеленского в США не будут отменять из-за отставки посла США Валерия Чалого.

"Визит в США планируется в ближайшее время. У нас есть приглашение от президента Трампа, но сейчас стороны уточняют даты. Это связано с графиками президентов", - заявил Пристайко

Он также объяснил решение президента уволить ряд послов. По словам Пристайко, Зеленский принял такое решение, поскольку большинство послов "пересидели свой срок". "Некоторые - в два раза", - отметил он.

Отвечая на вопрос, будут ли вместо двеннадцати отозванных назначены абсолютно новые дипломаты, Пристайко ответил: "Для того, чтобы получить достаточно серьезный дипломатический опыт, необходимо порядка 20 лет... Поэтому я думаю, что тут будет симбиоз: как новые люди, так и опытные дипломаты".

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что в Вашингтоне ждут приезд Зеленского в ближайшем будущем, но сроков не назвал.

Сам Зеленский заявлял, что, среди прочего, намерен обсудит с Трампом Северный поток-2.

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Источник: korrespondent.net

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