Чиновников винницкой таможни задержали на взятках

Правоохранители выявили коррупционную схему растаможивания авто на винницкой таможне, которую, по данным следствия, организовал один из руководителей таможни и начальник поста. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщила пресс-служба Нацполиции.

Были задокументированы многочисленные факты получения начальником одного из таможенных постов взяток на общую сумму почти 300 тысяч гривен. За эти деньги он решал вопрос о беспрепятственном растаможивания автомобилей.

Во время получения очередного "транша" правоохранители задержали начальника таможенного поста и его подчиненного. Было изъято 95 700 тысяч гривен.

В настоящее время проводятся обыски по месту работы и жительства фигурантов.

Начальник таможенного поста и его подчиненный задержаны, продолжается следствие.

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Ранее сообщалось, что начальник Волынской таможни объявлен в розыск. Подозреваемый начальник таможни не являлся на вызов следователя.

Напомним, экс-начальнику Закарпатской таможни сообщили о подозрении в присвоении 13 млн гривен. Деньги были украдены при реконструкции таможенного поста Ужгород.

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Источник: korrespondent.net