В Украине зафиксировали более ста фактов развращения детей за полгода

В первом полугодии 2019 года в Украине зафиксировали более ста фактов развращения несовершеннолетних и более 74 случаев вовлечения детей в преступную деятельность. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции, пишет УНН.

Согласно данным, в отношении детей в первом полугодии совершено 2322 преступлений. В частности, 11 преступлений - по фактам насильственного удовлетворения половой страсти неестественным способом, 26 - по фактам половых сношений с лицом, не достигшим половой зрелости, 106 - развращение несовершеннолетних.

Еще 74 преступления были зафиксированы по фактам вовлечения детей в преступную деятельность, 4 - по фактам использования малолетнего ребенка для занятия попрошайничеством, еще два преступления были зафиксированы в связи с преклонением детей к употреблению наркотических средств.

Ранее Рада ввела химическую кастрацию педофилов. Парламент поддержал создание реестра педофилов и их химическую кастрацию. Также увеличивается тюремный срок за изнасилования ребенка до 20 лет.

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Источник: korrespondent.net