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16. 07. 2019

Минюст Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США

Министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Об этом во вторник, 16 июля, сообщила пресс-служба министерства юстиции Австрии.

Отмечается, что Яблонер принял такое решение после консультаций с министерством иностранных дел страны с учетом интересов и международных правовых обязательств Австрии. Вопрос экстрадиционного ареста и последующего доставку украинца в Соединенные Штаты в настоящее время решает Земельный суд Вены.

При этом сообщается, что пока Фирташ останется в Австрии. Его адвокаты подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. Пока суд не примет решения относительно этого ходатайства, выдача в США отсрочена.

Напомним, 25 июня Верховный суд Австрии согласился экстрадировать Дмитрия Фирташа в США. Таким образом он подтвердил решение Высшего земельного суда Вены, который признал допустимость выдачи олигарха. Тогда сообщалось, что окончательное решение об экстрадиции – за федеральным министром юстиции Австрии.

Ранее генпрокурор Австрии обжаловал экстрадицию Фирташа. Также сообщалось, что ГПУ готовит подозрения бизнесмену.

Источник: Украинская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net

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