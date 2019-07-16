Названа дата встречи Зеленского с Дудой

Президент Владимир Зеленский посетит Польшу 1 сентября, где проведет встречу с Анджеем Дудой. Об этом во вторник, 16 июля, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко.

"Мы действительно планируем визит в Польшу на 1 сентября по приглашению президента Дуды. Там собирается много лидеров. Думаю, и Президент Трамп приедет", - сказал он.

В то же время совместная встреча Зеленского и Трампа, по его словам, состоится раньше.

"Мы планируем наш визит раньше... У нас есть приглашение от президента Трампа, но конкретной даты пока нет", - сказал он.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что в Вашингтоне ждут приезд Зеленского в ближайшем будущем, но сроков не назвал.

Сам Зеленский заявлял, что, среди прочего, намерен обсудит с Трампом Северный поток-2.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net