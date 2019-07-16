Зеленский раздал награды украинским спортсменам

Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой в Олимпийском учебно-спортивном центре Конча-Заспа во вторник, 16 июля, вручил госнаграды членам юношеской сборной Украины (U-20) по футболу, которые победили на чемпионате мира в Польше.

Как сообщает пресс-служба главы государства, также он наградил золотых медалистов Европейских игр, на которых Украина заняла общекомандное третье место.

Зеленски отметил, что после приезда в Конча-Заспу получил информацию о небольших стипендии украинских спортсменов и пообещал решить эту проблему.

Президент также ознакомился с условиями проживания спортсменов в общежитии на территории комплекса. Кроме того, глава государства пообещал посодействовать выделению жилья тем спортсменам, которые в этом нуждаются.

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Как сообщалось, на встрече с министром молодежи и спорта Игорем Ждановым и президентом Национального олимпийского комитета Украины Сергеем Бубкой Зеленский заявил, что Украина должна претендовать на проведение Олимпийских игр.

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Источник: korrespondent.net