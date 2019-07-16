Волонтер показал уничтожение позиций сепаратистов

Вооруженные силы Украины уничтожили позиции сепаратистов в пригороде Горловки. Соответствующее видео разместил на своей странице в Facebook известный волонткр Юрий Мысягин.

"Ответка - она ведь такая, что неожиданно прилетает в совсем другом месте", - прокомментировал он свое видео.

По словам Мысягина, перед нанесением удара позиции сепаратистов изучили с помощью дрона.

"Сначала пролетели над позицией противника повыше. Присмотрелись.

И что увидели? Окопы, окопы - десятки метров. Занятые дома, из которых давно выгнали местных, превращены в наблюдательные пункты, КСП взводов и небольшие склады боеприпасов… Пролетели второй раз, уже на низкой высоте. Присмотрелись внимательней.

Оценили все позиции противника. Все. И окопы, и постройки, и склады, и жилища.

Потом отвели дрон на безопасное расстояние и ... Все по целям. Корректировка с воздуха, позволяет не расходовать попусту боеприпасы. Несколько минут, и операция завершена", - написал он.

Напомним, ранее Волонтер Юрий Москаленко опубликовал видео уничтожения пулеметной точки сепаратистов, которая постоянно угрожала военным. До этого он показал, как "антиснайпер" уничтожил снайпера на окраине Донецка с расстояния 850 метров.

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Источник: korrespondent.net