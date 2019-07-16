Часть Донецкой области осталась без воды и света

Утром во вторник, 16 июля, в Донецкой области 17 населенных пунктов остались полностью или частично без электроснабжения и около 250 тысяч человек остались без централизованного водоснабжения. Об этом накануне сообщила Донецкая облгосадминистрация.

Отмечается, что вода и свет пропали из-за проведения ремонтных работ на высоковольтной линии 750 кВ национальной энергетической компании Укрэнерго. Временно отключена линия Котляревская-Карловка 35 кВ.

"В результате без энергоснабжения временно останутся Карловская фильтровальная станция и жители 17 сел в Ясиноватском, Марьинском, Покровском и Константиновском районах", - говорится сообщении.

Без электроснабжения остались жители сел Красногоровка, Новокалиново, Керамик, Архангельское, Невельское, Первомайское, Нетайлово, Уманское, Очеретино (Ясиноватский район), Карловка, Галициновка, Лесовка, Долиновка (Марьинский район), Калиново (Константиновский район), Мемрик, а также частично Михайловка (Покровский район).

Кроме того, обесточена Карловская фильтровальная станция КП Вода Донбасса, которая обеспечивает водоснабжение около 250 тысяч человек.

Ремонтные работы планируется провести до 18:00 вторника, 16 июля, после чего энергоснабжение населенных пунктов и фильтровальной станции должно возобновиться.

Напомним, 11 июля в Славянске, Краматорске, Дружковке и Константиновке была сокращена подача воды в связи с ремонтом на магистральном водоводе. Устранялись две утечки на участке от второго до третьего подъема.

Также сообщалсоь, что Кабмин запретил отключать электричество КП Вода Донбасса на время проведения ООС.

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Источник: korrespondent.net