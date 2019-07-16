Названа причина отравления детей в лагере Одесской области

Причиной массового заболевания в лагере стало нарушение санитарного состояния и требований к приготовлению пищи, в результате чего произошло инфицирование детей. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья МОЗ Украины.

“Эпидемиологическое расследование вспышки острой кишечной инфекции, которая была зарегистрирована в лагере отдыха „Медик-2“ села Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области установлено, что причиной массового заболевания стало нарушение санитарного состояния и требований к приготовлению пищи. В результате таких нарушений произошло инфицирование детей, что подтверждается выделением от больных и в пробах пищевой продукции, которую потребляли дети, шигеллы Флекснера”, - отметили в ЦОС.

По результатам лабораторных исследований в готовой продукции, в сырье и в смывах с поверхности стола “мясо сырое”, стола для грязной посуды, ножа “овощи вареные”, ножа “овощи сырые” выделен возбудитель шигельоза - Shigella flexneri. Этот возбудитель был выделен также от 8-ми больных детей.

Также в учреждении сообщили, что в ходе расследования выявлен целый ряд грубых нарушений санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов. В частности, отсутствие контроля температурных режимов в холодильных камерах, отсутствие дезинфицирующих средств для обработки рук в производственных отделениях пищеблока.

Кроме того, инспекторы выявили факты приготовления блюд, которые не входят в перечень блюд согласованного меню заведения; дополнительный набор штата заведения без прохождения медицинского осмотра, нарушение правил мытья посуды и др.

Напомним, в детском лагере в Белгород-Днестровском районе Одесской области отравились 52 ребенка. Чтобы установить, при каких условиях отравились дети, начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Позже у 53 детей диагностировали дизентерию Флекснера.

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Источник: korrespondent.net