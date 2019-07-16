У Зеленского хотят сократить Кабмин

Реформа Кабинета министров Украины после парламентских выборов будет предусматривать, в частности, уменьшение количества министерств. Об этом во вторник, 16 июля, заявил заместитель председателя Офиса Президента Руслан Рябошапка во время брифинга, сообщает Укринформ.

"Количество министерств будет минимизировано. Но мы должны учитывать, что могут быть коалиционные переговоры с партнерами и, соответственно, формат Кабинета министров может меняться с учетом коалиционных договоренностей", - сказал Рябошапка.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагал в будущем вдвое сократить количество министерств с целью оптимизации работы всего правительства.

Кроме того, советник Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявлял, что команда Президента Украины Владимира Зеленского планирует ликвидировать Министерство информационной политики, а также объединить Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с Государственным комитетом телевидения и радиовещания.

Напомним, у Зеленского сегодня также анонсировали внеочередную сессию Рады.

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Источник: korrespondent.net