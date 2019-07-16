В "ДНР" заявили о миллионе подписей под обращением к Зеленскому

Под обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому появилось более миллиона подписей. Об этом во вторник, 16 июля, сообщают донецкие и российские СМИ.

"Миллион человек подписались под обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому в рамках акции "Выбор Донбасса", - говорится в сообщениях.

Они уточняют, что акцию "выбор Донбасса" в мае текущего года инициировала блогер послания Евгения Тертычная, записав видеобращение к Зеленскому с рядом требований, основные из которых – предоставление региону особого статуса, прекращение боевых действий и предоставление права "республикам" интегрироваться в РФ.

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Источник: korrespondent.net