Ликвидатор аварии на ЧАЭС покончил с собой после просмотра сериала - СМИ

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой. Его нашли мертвым после падения с крыши 5-этажного здания. Незадолго до смерти он посмотрел сериал Чернобыль от HBO, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел еще в конце июня, однако огласку он получил только сейчас. Как рассказала изданию дочь погибшего, мужчина смотрел сериал "со слезами на глазах", потому что увиденное в Чернобыле вызвало тяжелые воспоминания.

Как рассказал изданию Актобе Таймс глава общественной организации Инвалиды Чернобыля Актюбинской области Бакитжан Сатов, Жусупов был одним из первых солдат-запасников, мобилизованных в качестве ликвидаторов. Он работал непосредственно в четвертом блоке ЧАЭС, рядом с горящим реактором.

Кроме того, Жусупов долгие годы безуспешно пытался получить квартиру от государства. С 1997 года он с женой и детьми проживал в комнате общежития, простоял более 10 лет в очереди на получение отдельной жилплощади. "Потом выяснилось, что его оттуда "убрали". Он судился, чтобы восстановиться в очереди на квартиру. Последний раз я видел его, он сожалел, что так и не может добиться расширения", - считает Сатов.

Глава общественной организации добавил, что ликвидатор всю жизнь страдал от сильных головных болей.

Актобе Таймс ранее уже брало интервью у Жусупова. В нем он рассказывал, что после Чернобыля он служил на Семипалатинском полигоне, где проводились испытания ядерного оружия. После этого его здоровье серьезно пошатнулось. "Бывает, иду по улице и вдруг упаду. Хорошо что жена рядом", - говорил мужчина.

Друзья считают, что мужчина совершил самоубийство, так как испытал пренебрежение со стороны властей.

Ранее Корреспондент.net привел рассказы ликвидаторов, сравнивших сериал с реальными событиями. Подробно в материале Чернобыль завершился: правда и вымысел.

Машина водки: секретные документы КГБ о Чернобыле

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net