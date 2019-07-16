Мощный смерч в Черном море сняли на видео

На Черноморском побережье в северной части Турции был зафиксирован мощный смерч. Соответствующее видео опубликовало издание Güneş Gazetesi.

Сформировавшийся в акватории Черного моря торнадо подошел на близкое расстояние к берегу в районе Чаталзейтин провинции Кастамону. Однако, пляжа он не достиг, растворившись над морем.

Напомним, на прошлой неделе Торнадо наметили на Закарпатье. Смерч пронесся над селом Сюрте вблизи Ужгорода.

Ранее в Таиланде очевидцы сняли над морем двойной смерч. На видео показано, как два тонких столба смерча спускаются с облаков, однако так и не достигают поверхности земли.

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Источник: korrespondent.net