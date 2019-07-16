На Закарпатье приехал глава МИД Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во вторник, 16 июля, приехал на Закарпатье, сообщает Укринформ.

Комментируя предупреждение МИД Украины венгерский министр заявил, что не видит вмешательство в украинские выборы во встрече с представителями венгерских общин региона.

"Этот визит был запланирован, все произошло в рамках дипломатических отношений и согласован с соответствующими дипломатическими ведомствами. Это не является вмешательством в украинские выборы и я не считаю, что я каким-то образом что-то нарушаю", - заявил Сийярто в Бергово.

Также он напомнил, что Венгрия снимет вето на переговоры Украины с НАТО, а также вложит 50 млн евро в развитие пограничной инфраструктуры, если Киев вернет закарпатским венграм "право на обучение на родном языке".

По его словам, новый этап в отношениях Украины и Венгрии возможен только после выборов в Раду. "Мы откровенно надеемся на то, что в Киеве складывается такая ситуация в парламенте, которая сделает возможным значительное улучшение отношений между нашими странами", - сказал Сийярто.

Он заявил, что Венгрия разработала план по улучшению отношений с Украиной.

"Как только она (украинская власть, - ред.) вернет венгерской общине ее права на обучение на родном языке, мы сможем наладить очень интенсивное экономическое сотрудничество на благо двух стран. Мы имеем на это 50 млн евро. На эти деньги можно развивать инфраструктуру", – сказал венгерский министр.

В частности, по его словам, Венгрия готова построить четыре новых КПП на венгерско-украинской границе.

Отметим, накануне с неофициальным визитом Закарпатье посетил глава Администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш.

Напомним, 4 июля МИД вызывал посла Венгрии из-за заявлений Сийярто, который в Канаде заявил, что предыдущий президент Украины Петр Порошенко проводил "антивенгерскую" политику.

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Источник: korrespondent.net